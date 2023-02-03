Такого себе даже мать не позволяла: выходка дочери Мадонны шокировала народ

Мадонна давно завоевала титул королевы эпатажа. Певица то и дело шокирует публику своими выходками: то спровоцирует слухи о новой пластической операции, то опубликует очередное фото неглиже. Между тем ее дочь Лурдес Леон пошла еще дальше.

СМИ сообщают, что звездная наследница сделала то, чего даже ее скандальная мать никогда себе не позволяла. Лурдес решила посетить показ известного американского модельера Марка Джейкобса, но так и не смогла этого сделать.

Планы Леон потерпели крах из-за ее опоздания. По всей видимости, дочь Мадонны полагала, что секьюрити закроют глаза на ее выходку, но те наотрез отказались впускать знаменитость. Даже аргумент о том, кто мать Лурдес, нисколько не подействовал на принципиальных сотрудников охраны. В результате звездной наследнице пришлось отправиться восвояси ни с чем.