Такого Рязанов представить не мог: новая невеста Жени Лукашина ужаснет любого

Грядущие новогодние праздники ознаменуются премьерой пародии на легендарную рождественскую сказку Эльдара Рязанова. Проект получил название «Самоирония судьбы», в работе над ним задействовано немало звезд отечественного шоу-бизнеса. Оказалась среди них и Ольга Бузова.

Как сообщает Telegram-канал «Звездач », в картине экс-ведущей «Дома-2» досталась роли невесты Жени Лукашина — Гали. В Сеть уже утекло фото с теледивой, сделанное на съемочной площадке. Теперь интернет-пользователи как один твердят о том, что такого именитый режиссер точно не мог себе представить.

Многие считают, что снимать комедию по мотивам детища Эльдара Александровича — плохая идея, а поющая телеведущая в качестве актрисы и вовсе не оставит проекту никаких шансов на успех. «Разве можно так издеваться над зрителем, еще и в новогодние праздники», «Кому же еще брошенку предложить сыграть», «Очередное позорище получится», — возмущаются в Сети.