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Киноафиша Статьи Такого Рязанов представить не мог: новая невеста Жени Лукашина ужаснет любого

Такого Рязанов представить не мог: новая невеста Жени Лукашина ужаснет любого

22 ноября 2022 13:30
Такого Рязанов представить не мог: новая невеста Жени Лукашина ужаснет любого

Пользователи Сети не могут скрыть свое негодование.

Грядущие новогодние праздники ознаменуются премьерой пародии на легендарную рождественскую сказку Эльдара Рязанова. Проект получил название «Самоирония судьбы», в работе над ним задействовано немало звезд отечественного шоу-бизнеса. Оказалась среди них и Ольга Бузова.

Как сообщает Telegram-канал «Звездач», в картине экс-ведущей «Дома-2» досталась роли невесты Жени Лукашина — Гали. В Сеть уже утекло фото с теледивой, сделанное на съемочной площадке. Теперь интернет-пользователи как один твердят о том, что такого именитый режиссер точно не мог себе представить.

Такого Рязанов представить не мог: новая невеста Жени Лукашина ужаснет любого

Многие считают, что снимать комедию по мотивам детища Эльдара Александровича — плохая идея, а поющая телеведущая в качестве актрисы и вовсе не оставит проекту никаких шансов на успех. «Разве можно так издеваться над зрителем, еще и в новогодние праздники», «Кому же еще брошенку предложить сыграть», «Очередное позорище получится», — возмущаются в Сети.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1975, «Самоирония судьбы», 2023
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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