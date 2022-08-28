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Такого провала не ожидал никто: вернувшаяся на экраны Меньшова получила новый удар

28 августа 2022 17:00
Такого провала не ожидал никто: вернувшаяся на экраны Меньшова получила новый удар

Телеведущая не смогла повлиять на рейтинги популярной программы.

После того как Максим Галкин покинул страну, его место в шоу «Сегодня вечером» занял артист балета Николай Цискаридзе. Вот только зрителям он не угодил, и впоследствии роль ведущей проекта досталась Юлии Меньшовой, которая прежде уже вела программу вместе с супругом Аллы Пугачевой.

Однако вернувшаяся на экраны Меньшова получила неожиданный удар. Появление знаменитости в студии никак не повлияло на рейтинги передачи, которые в последнее время оставляют желать лучшего. Об этом своем Telegram-канале заявил актер Стас Садальский.

При этом шоумен подчеркнул, что вины журналистки в сложившейся ситуации нет. По мнению скандального блогера, дочь Владимира Меньшова попросту надоела публике, которая устала изо дня в день видеть на экране одно и то же.

«Когда вам суют каждый день пирожное, хочется кислой капусты», — подытожил Садальский.

Фото: Legion media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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