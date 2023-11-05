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Такого приема на Западе не ожидал: на концерте Валерия Меладзе случилось непредвиденное

5 ноября 2023 13:45
Такого приема на Западе не ожидал: на концерте Валерия Меладзе случилось непредвиденное

Обошлось без пострадавших.

Валерий Меладзе с недавних пор не выступает в России. Артист кормится исключительно за счет своих русскоязычных поклонников, живущих за рубежом. На днях он дал очередной концерт в Дубае, но и там звезду приняли не слишком тепло.

В разгар мероприятия прямо в центре зала случилось непредвиденное — началась драка. Что именно не поделили между собой двое мужчин-скандалистов, так и осталось для всех загадкой. Видео шокирующего инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Такого поворота событий никто не ожидал, однако музыкант не растерялся. Певец прервал свой номер со словами: «Там какой-то кипиш». А после предложил публике терпеливо дождаться, пока нарушители порядка «закончат».

В результате драчунов вывели из зрительного зала, после чего шоу продолжилось как ни в чем не бывало. Однако осадочек у всех от произошедшего наверняка остался.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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