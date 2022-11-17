Такого позора советское кино не знало: «Лолите» до этого детского фильма далеко

Экранизация знаменитого романа Юрия Олеши «Три толстяка» вышла на экраны 56 лет назад. Главную роль Суок в фильме Алексей Баталов доверил 14-летней Лине Бракните. Юная и трогательная девочка украсила собой фильм. Но некоторые современные зрители нашли в нем скрытый смысл.

Пользователи Сети обсуждают, с каким вниманием герои-мужчины относились к Суок. А в ее отношениях с Просперо можно разглядеть даже тайное влечение, уверены комментаторы.

«Тут очень короткая дорожка от подростковой влюбленности к последующему замужеству», «Если пофантазировать насчет их будущего, то вполне могла бы получиться хорошая пара, искра так и чувствуется», — отметили пользователи.

Но поклонники картины с этим мнением не согласились. Они подчеркнули, что Суок — еще ребенок, поэтому думать о ее будущем со взрослым мужчиной — кощунственно. Подобная сюжетная линия неминуемо привела бы к позору в советском кино.