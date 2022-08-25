Такого поворота от Авербуха не ждал никто: Милохин проболтался о новом «Ледниковом периоде»

Поклонники снова смогут увидеть Даню Милохина на льду. В последнем сезоне «Ледникового периода», который закончился этой зимой, его пара с фигуристкой Евгенией Медведевой стала одной из самых ярких. И хотя победу они не одержали, но зрителям запомнились. Молодые люди открыто флиртовали друг с другом, подогревая слухи о романе, а в одном из номеров на льду даже поцеловались. Но после «Ледникового периода» их общение сошло на нет.

Милохин продемонстрировал на проекте выносливость и готовность тренироваться на протяжении долгих часов. И, возможно, вскоре эти навыки ему снова пригодятся. Пока художественный руководитель шоу Илья Авербух хранит молчание относительно нового сезона, блогер во время стрима проболтался о приглашении на «Ледниковый период». Как оказалось, Милохин уже дал предварительное согласие. Он заявил, что состав участников на этот раз будет по-настоящему звездным. Например, рядом с ним на льду будет и его бывшая девушка, блогер Юлия Гаврилина. А вот имена спортсменов пока неизвестны.