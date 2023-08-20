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Такого поведения от Бодрова мало кто ожидал: Салтыкова сболтнула лишнее

20 августа 2023 13:15
Такого поведения от Бодрова мало кто ожидал: Салтыкова сболтнула лишнее

Певица до сих пор вспоминает их совместные съемки.

Всероссийскую известность Сергею Бодрову-младшему принесла дилогия «Брат». До сих пор сложно представить другого актера, который смог бы воплотить на экране образ Данилы Багрова. Его персонаж превращался на глазах у зрителей из наивного романтика в жестокого криминального авторитета.

«Брат 2» по сюжету оказался более пикантным, чем оригинальный фильм. В картине между героем Бодрова и Ириной Салтыковой развивался страстный роман. После премьеры за актером даже закрепилась слава брутального героя-любовника. Но это сильно отличалось от реальности.

В те годы мало кто мог устоять перед красавицей-блондинкой в ярких нарядах. Поэтому Бодров удивил Салтыкову своим поведением на площадке. Только недавно исполнительница проболталась, что актер был абсолютным интеллигентом, а съемки часто осложнялись из-за его стеснительности. Он едва смог пережить сцену поцелуя с Салтыковой.

«Он был невероятно спокойный и деликатный, очень воспитанный. Старался не привлекать к себе внимания», — рассказала певица в фильме «Крутые 90-е с Идой Галич».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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