Такого поведения от Бодрова мало кто ожидал: Салтыкова сболтнула лишнее

Певица до сих пор вспоминает их совместные съемки.

Всероссийскую известность Сергею Бодрову-младшему принесла дилогия «Брат». До сих пор сложно представить другого актера, который смог бы воплотить на экране образ Данилы Багрова. Его персонаж превращался на глазах у зрителей из наивного романтика в жестокого криминального авторитета.

«Брат 2» по сюжету оказался более пикантным, чем оригинальный фильм. В картине между героем Бодрова и Ириной Салтыковой развивался страстный роман. После премьеры за актером даже закрепилась слава брутального героя-любовника. Но это сильно отличалось от реальности.

В те годы мало кто мог устоять перед красавицей-блондинкой в ярких нарядах. Поэтому Бодров удивил Салтыкову своим поведением на площадке. Только недавно исполнительница проболталась, что актер был абсолютным интеллигентом, а съемки часто осложнялись из-за его стеснительности. Он едва смог пережить сцену поцелуя с Салтыковой.