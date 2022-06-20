Такого поступка не ожидал никто: Диана Гурцкая не прошла мимо оскорбления Собчак

Несмотря на ожидания пользователей Сети, скандала между Ксенией Собчак и Дианой Гурцкой не произошло. Напомним, в конце прошлой недели журналистка оставила неэтичный комментарий в сторону певицы. Она сообщила подписчикам в Telegram-канале, что незрячая артистка приехала «увидеть» стенды на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Даже поклонники Собчак осудили ее за «черный юмор», посчитав такие слова нетактичными и оскорбительными. К тому же Диана была заявлена на форуме в качестве спикера. Ксения поспешила оправдаться перед хейтерами, выразив уверенность, что певица на нее не обидится, так как обладает прекрасным чувством юмора. Ее прогнозы оправдались: Диана хоть и не прошла мимо слов Собчак, но развивать конфликт не стала.

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Певица в эксклюзивной беседе с Telegram-каналом «Звездная пыль » подчеркнула, что уважительно относится к Собчак и знает ее уже много лет. Более того, Гурцкая считает, что обижаться на юмор было бы странно. По ее мнению, журналистка не собиралась ей специально навредить.