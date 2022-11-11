Такого после страшной болезни не ждали: Анастасию Мельникову не узнать (фото)

Анастасия Мельникова не смогла скрыть правду о своем состоянии. Минувшим летом артистка призналась, что ее здоровье подкосила серьезная болезнь.

Точный диагноз звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» называть не стала, уточнив лишь, что недуг преследует ее вот уже пять лет. Актрисе даже пришлось перенести ряд операций, что чуть было не довело ее до инвалидности. К счастью, самого страшного удалось избежать, но без определенных последствий все-таки не обошлось. Это стало очевидно после того, как артистка засветилась на съемочной площадке шоу «Малахов».

Такого после страшной болезни не ждали, но актриса, которая когда-то могла похвастаться пышными формами, сильно похудела. Дошло до того, что Мельникову, облачившуюся в черное платье по фигуре, многие поклонники узнали далеко не сразу. Между тем знаменитость заметно смутилась от реакции публики на свой вид и постаралась как можно быстрее перевести тему.

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