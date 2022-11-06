Такого отказа принцесса Диана не знала: чем закончился вечер в объятиях звезды Голливуда

Принцесса Диана произвела фурор, когда в 1985 году посетила Америку. Тогда самую известную женщину в мире и ее супруга принца Чарльза пригласили на ужин в Белый дом, где пару встретил президент Рональд Рейган, его супруга Нэнси и многие знаменитости, среди которых был и Джон Траволта.

Актер чувствовал себя неловко в окружении столь знатных персон, но все же решился позвать леди Ди на танец. И стоит признать, танец этот стал легендарным. Пару запечатлел фотограф, и вскоре снимки попали в газеты. Диана Спенсер, которая в тот вечер отдала предпочтение бархатному темно-синему платью с оголенными плечами, в очередной раз заставила говорить о себе весь мир.

Траволта до сих пор считает объятия с «королевой людских сердец» одним из самых ярких воспоминаний в своей жизни. А вот Диана, как оказалось, хотела оказаться на танцполе с совсем другим мужчиной. Принцесса мечтала исполнить танец с Михаилом Барышниковым, который тоже в тот вечер присутствовал в Белом доме. Однако он не мог исполнить заветное желание Спенсер, поскольку мучился от боли в лодыжках.