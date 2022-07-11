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Такого от Семенович не ожидал никто: правда о закулисье «Блестящих» вышла наружу

11 июля 2022 16:55
Такого от Семенович не ожидал никто: правда о закулисье «Блестящих» вышла наружу

Артистка покинула группу в 2007 году.

Юлия Ковальчук раскрыла подробности конфликтов с Анной Семенович. Певица разоткровенничалась в рамках YouTube-проекта Fametime TV.

Артистки в период своего совместного творчества не раз признавались в любви друг к другу, общаясь с прессой. В многочисленных интервью участницы группы заверяли фанатов, что являются близкими подругами. Однако, как оказалось, те заявления вряд ли можно считать правдой. По словам Ковальчук, первое время отношения с Семенович не заладились, ведь певица, которая появилась в группе в 2003 году, не скрывала своих амбиций и сразу же дала понять коллегам, что намерена стать лидером группы.

Такого от Семенович не ожидал никто: правда о закулисье «Блестящих» вышла наружу

Однако со временем Ковальчук и Семенович удалось наладить отношения между собой. Теперь артистки являются близкими подругами и, по словам героини программы, со смехом вспоминают старые ссоры.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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