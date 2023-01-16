Такого от «Папиных дочек» вы точно не ждали: чем новый сезон разочаровал россиян

Новость о том, что популярный ситком «Папины дочки» получит свое продолжение, наделала немало шума в Сети. Показ проекта завершился 10 лет назад, но поклонники надеялись, что еще увидят любимых героев на экранах.

Не успели фанаты сериала обрадоваться известиям о новом сезоне, как их ждало горькое разочарование. Актер Андрей Леонов, воплотивший главу семейства и отца пятерых дочерей Сергея Васнецова, дал интервью порталу Teleprogramma, в котором раскрыл некоторые подробности съемок.

Артист не стал опровергать слухи о том, что далеко не все актрисы согласились принять участие в продолжении проекта.

«Подробностей вам все равно никто не скажет», — подытожил он.

Ранее в СМИ писали, что на съемочной площадке не появится Дарья Мельникова, сыгравшая Женю, и Екатерина Старшова, воплотившая Пуговку. К тому же оказалось, что и Леонов не будет главным героем сериала.

Такого многие не ожидали, но, как пишет Telegram-канал «Звездная пыль», теперь сюжет будет крутиться вокруг Филиппа Бледного. Актер сыграл Вениамина Васильева, женившегося на второй дочери — Даше.