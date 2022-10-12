Такого от нее точно не ожидали: новая выходка Пугачевой повергла россиян в шок

За свою карьеру Алла Пугачева успела поссориться со многими знаменитостями. Артистка всегда говорила то, что думала, и, по слухам, не боялась навредить чужой карьере. Досталось в свое время от нее и Земфире.

Примадонна пригласила звезду на свои «Рождественские встречи», но получила отказ. Ситуацию усугубили и публикации в СМИ, в которых говорилось, что своим появлением в шоу-бизнесе Земфира положила конец эре Пугачевой.

Между тем Земфира и вовсе не считала Аллу Борисовну своей конкуренткой. В одном из интервью она назвала себя главной действующей певицей страны, а про Пугачеву заявила, что та давно потеряла свой голос, а потому она «непоющая». В ответ исполнительница посоветовала своей обидчице поменьше баловаться запрещенными препаратами.

Одним словом, никакой дружбы между звездами никогда не было, но вдруг Пугачева отправилась делать с Земфирой совместное фото. Примадонна побывала на концерте лучшей подруги Ренаты Литвиновой в Израиле и даже осталась довольна.

Получившийся снимок Земфира опубликовала в своих социальных сетях, подметив в подписи, что хоть они с Пугачевой по-разному чувствуют музыку, но все же «обе певицы». Между тем интернет-пользователи были шокированы тем, что спустя столько лет знаменитости все-таки зарыли топор войны.