Такого от Леонова не ожидал никто: Боярский раскрыл секрет великого артиста

Миллионы телезрителей полюбили Михаила Боярского после его роли гасконца в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Но сниматься актер начал еще в 1974 году, сыграв в «Соломенной шляпке» и получив роль в драме «Старший сын». На площадке двухсерийной картины он и познакомился с Евгением Леоновым.

Начинающий артист открыто восхищался талантом звезды. Но Леонов не спешил открываться новичку, устраняясь от общения. Боярский осознавал, что более опытный наставник может сыграть любую роль в их общем проекте, настолько быстро и точно он входил в образ. А сильнее всего его поражала способность Евгения Павловича легко заплакать в нужной сцене. Михаилу же требовалось много времени, чтобы показать хоть одну слезинку в кадре.

И совершенно случайно на съемках Боярский раскрыл секрет великого артиста. Заметив, что на гримерном столике Леонова лежит какой-то скомканный предмет, актер машинально взял его в руки. Это оказалась ватка с аммиаком, от запаха которого у Михаила тут же выступили слезы, передает «7 дней ». Таким приемом и пользовался Леонов на площадке.