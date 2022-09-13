Такого от короля не ждал никто: главную тайну Карла III предали огласке

Карл III шокировал публику своей экономностью. Как оказалось, король не покупает себе одежду и носит одно и то же десятилетиями.

Одна из самых старых вещей в его гардеробе — обувь. Впервые будущего короля заметили в классических оксфордах John Lobb в 1969 году. С того времени он предпочитает именно эту пару, на которой за 53 года появилось множество заплаток, а кожа давно не такая блестящая, как у новых.

Подобная ситуация сложилась и с двумя пальто короля. Он приобрел их в Anderson & Shepard примерно в 1980-х. С того времени осенью и зимой он неизменно в них. Как пишут СМИ, портные трепетно хранят ткань, чтобы в необходимый момент можно было поправить одежду для короля.

Сам Карл никогда не комментировал свою любовь к экономии. Как отмечает часть публики, таким образом он пропагандирует осознанное потребление и не стремится бездумно тратить деньги. Другие же осуждают короля, обвиняя его в чрезмерной экономии.