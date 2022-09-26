Такого от главной свахи страны не ждали: откровения Сябитовой вызвали оторопь

Летом этого года Роза Сябитова впервые стала бабушкой. Телеведущая не устает говорить о радостном событии и удивляет поклонников все новыми подробностями. Оказалось, что появление малышки на свет было омрачено крайне неприятным фактом.

О том, что ее единственная дочь Ксения впервые стала мамой, знаменитость узнала, когда находилась вдали от дома. В это время главная телесваха страны была на самом жарком континенте, где принимала участие в съемках шоу «Звезды в Африке».

Роза Раифовна надеялась быть рядом с наследницей во время родов, а потому немало расстроилась, когда поняла, что ее планам не суждено сбыться. Кроме того, звезда была вынуждена пропустить и выписку, что тоже сильно ее огорчило. «Я рыдала и не понимала, как такое могло случиться», — призналась телеведущая в интервью порталу Hello!.

Сябитова уточнила, что ей удалось взять себя в руки лишь после того, как она увидела в Сети момент рождения своей внучки. Между тем откровения знаменитости вызвали оторопь: никто не ожидал, что дочь Сябитовой решит снимать свои роды.