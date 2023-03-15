Такого от династии не ждали: внучка Михаила Боярского шокировала народ (фото)

Михаил Боярский вместе с супругой Ларисой Луппиан вырастили двоих детей и давно стали бабушкой и дедушкой. Сын Сергей в 1998 году подарил родителям первую внучку Екатерину, к которой теперь приковано внимание широкой общественности.

Звездная наследница не пожелала продолжать семейную династию — по крайней мере, актрисой она так и не стала. Несколько лет Екатерина жила за границей, а потом вернулась на родину и поступила в университет. Однако публике остается лишь догадываться, какую именно профессию выбрала для себя Боярская.

К слову, раньше она вела довольно закрытый образ жизни, но с недавних пор стала активной пользовательницей социальных сетей. Подписчиков Екатерина часто радует своими пикантными снимками, на которых охотно демонстрирует пышный бюст. Стоит признать, что такого от представительницы именитого семейства не ждали.

Под одной из недавних публикаций Боярской некий фолловер решил намекнуть ей, что выдающиеся формы вовсе не повод для гордости. «Как вы относитесь к пластике? Сейчас многие звезды уменьшают грудь. Что вы об этом думаете?» — поинтересовался подписчик у Екатерины, но его сообщение так и осталось без ответа.