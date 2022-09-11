Такого от болливудской Барби не ожидал никто: поклонники были в ужасе

Баби Парвин уже в 19 лет стала звездой Болливуда, покорив сердца не только индийских поклонников, но и фанатов со всего мира. Зрители были уверены, что звезда артистки никогда не потускнеет и ее ждет еще множество ярких ролей. Однако уже спустя 13 лет болливудская Барби неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, Парвин не смогла справиться со славой. Ей все время казалось, что за ней следят. Причем не только навязчивые фанаты, но и агенты спецслужб из множества стран мира. Она даже обвинила своего коллегу Санджая Датт в серии терактов в Бомбее и подала на него в суд. В итоге артистка отправилась на лечение в США, где ей поставили диагноз «шизофрения».

В клиниках, как пишет портал The Voice Mag , знаменитость провела долгие годы, но так и не справилась с болезнью. Незадолго до смерти она полностью перестала есть. Это и стало причиной смерти: в 2005 году Баби Парвин скончалась от истощения.