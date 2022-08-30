Такого о «Форт Боярд» вы не знали: что творят с животными на съемках одного из самых популярных шоу в мире

Первый выпуск известной телеигры «Форт Боярд» вышел на экраны еще в 1990 году. А к 2008 году шоу показывали уже в 70 странах по всему миру, запустив собственные версии. Наравне с участниками проекта важное место в нем занимали и животные. На испытаниях конкурсантов встречали пауки, тараканы и скарабеи, а сами участники пробирались через коридоры из змей, крыс и скорпионов. В финале же золотые монеты герои должны были собрать до того, как в клетку запустят тигров.

Многие зрители задавались вопросом, что же происходит с животными и насекомыми на площадке одного из самых популярных шоу в мире. А некоторые и вовсе подозревали, что к ним относятся как к реквизиту и не заботятся об уходе и кормлении. Но выяснилось, что это не так.

Ни тигры, ни насекомые не живут весь год в крепости. После окончания съемок хищников перевозят в тематический парк во Франции, где они участвуют в программе «Гладиаторы». А за тропическими насекомыми присматривает владелица маленького магазина в Париже.