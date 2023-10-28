Такого никто не ждал: Орбакайте и Леонтьев приняли жесткое решение по карьере в России

Для Кристины Орбакайте и Валерия Леонтьева настали не лучшие времена. Звезды рискуют лишиться поклонников, а без заработков в России они уже остались.

Коллеги по цеху приняли твердое решение относительно своей карьеры. Многие соотечественники такого поворота событий не ожидали, но факты — вещь упрямая. Знаменитости больше не пополняют свой кошелек за счет россиян.

Скоро состоятся съемки новогоднего концерта «Песня года». На сцену выйдет множество популярных музыкантов. Но дочери Аллы Пугачевой и Казановы в этом списке не оказалось. Дело в том, что парочка уже отработала свои контракты и заключать новые не спешит.

«В Россию больше не прилетают», — пишет «Комсомольская правда».

Блондинка и сердцеед обосновались в США. Леонтьев живет на роскошной вилле со своей женой и, судя по всему, не планирует возвращаться на сцену. Исполнительница также ведет тихую семейную жизнь с мужем Михаилом Земцовым, изредка выступая в зарубежных клубах и других заведениях.