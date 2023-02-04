Такого никто не ожидал: вот что стало с россиянкой, выскочившей замуж за миллиардера-иностранца

Скандал вокруг бывшей избранницы Егора Крида не утихал долгие месяцы. Ксения Дели рассталась с молодым певцом и решила строить семью с пожилым египетским миллиардером.

Новости об этом событии быстро разлетелись по всей стране, и общественность практически сразу навесила на красавицу ярлыки. Ее обвиняли в меркантильности и постоянно ставили под сомнения искренность чувств модели.

Некоторые даже предрекали быстрое расставание и не верили в счастливый конец.

Ситуацию усугубляло и то, что новому возлюбленному девушки было 62 года.

Когда пара объявила о свадьбе, волна критики вновь захлестнула Ксению и Аль-Шарифа. Однако молодожены решили не обращать внимание на сплетни и просто игнорировали завистников. К удивлению публики, красавица и бизнесмен все еще счастливы в браке. Они воспитывают маленькую дочь и на собственном примере показывают злопыхателям, что для настоящей любви нет преград.