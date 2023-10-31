Такого никто не ожидал: русский голос Шрэка признали лучшим на Каннском фестивале

Мультфильм «Шрэк» обожают далеко за пределами США. Многие российские дети подражали суровому зеленому великану с доброй душой. Не последнюю роль в успехе картины в России сыграла профессиональная работа отечественных актеров, подаривших свои голоса колоритным героям киноэпопеи.

В 2004 году на Каннском фестивале русский дубляж «Шрэка 2» признали одним из самых успешных. Особенно критики и зрители отмечали работу Алексея Колгана. Мастер дубляжа озвучил главного героя и даже сумел превзойти оригинал. Низкий и глубокий голос Колгана подошел огру больше, чем озвучка комика Майка Майерса.

Удивительно, но поначалу в Голливуде отказались утверждать российского артиста на роль Шрэка. «Мосфильму» пришлось побороться за то, чтобы главный герой говорил голосом Алексея Колгана. Но в итоге публика пришла в восторг от работы актера.