Такого никто не ожидал: Киркоров открестился от Пугачевой

Филипп Киркоров прежде не раз благодарил Аллу Пугачеву за все, что она для него сделала. Но артист либо изменил свое мнение о бывшей жене, либо частично утратил память. Поп-король выступил с заявлением, которое многих шокировало.

В рамках шоу «Ну-ка, все вместе» исполнитель назвал людей, которые помогли ему покорить российский шоу-бизнес. Для большинства очевидно, что во главе этого списка должна быть Примадонна. Именно брак с ней сделал певца мегапопулярным, а его гонорары взлетели до небес. Но Филипп Бедросович публично открестился от своей «зайки», так и не озвучив ее имени среди своих благодетелей.

Музыкант считает, что Илья Резник и Вячеслав Зайцев сделали для него гораздо больше, нежели Алла Борисовна. Такой неблагодарности поклонники певицы от ее бывшего мужа не ожидали. А вот саму Пугачеву наверняка мало волнуют слова экс-супруга. Знаменитости давно не общаются — каждый живет своей жизнью, ничуть не жалея о разводе.