Такого никто не ожидал: фанатам «Папиных дочек» сообщили радостные новости
Звезда проекта выступила с громким заявлением.
Сериал «Папины дочки» был одним из самых ярких проектов на отечественном телевидении. Последняя его серия вышла в эфир девять лет назад, с чем зрителям оставалось только смириться.
Но теперь случилось то, чего не ожидали даже самые преданные поклонники ситкома. С громким заявлением выступила одна из актрис сериала Лиза Арзамасова, сыгравшая роль четвертой дочери Сергея Васнецова — Галину Сергеевну.
В своем Telegram-канале звезда опубликовала фото, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. В кадре изображены всего лишь листки бумаги, но с такой надписью, которая заставила сердца интернет-пользователей биться чаще. «Папины дочки. Серия 1», — гласит она.
Артистка не стала оставлять свою публикацию без подписи, в которой лишь подогрела интригу. «Кажется, что-то намечается», — намекнула на продолжение культового сериала Арзамасова.
Подписчики знаменитости тут же забросали ее восторженными комментариями.
«Ничего себе, это правда?», «Надеюсь, что это продолжение!», «Столько лет спустя... Сейчас все дети будут кричать „ура“», — подчеркнули фолловеры.