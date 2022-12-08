Такого никто не ожидал: фанатам «Папиных дочек» сообщили радостные новости

Сериал «Папины дочки» был одним из самых ярких проектов на отечественном телевидении. Последняя его серия вышла в эфир девять лет назад, с чем зрителям оставалось только смириться.

Но теперь случилось то, чего не ожидали даже самые преданные поклонники ситкома. С громким заявлением выступила одна из актрис сериала Лиза Арзамасова , сыгравшая роль четвертой дочери Сергея Васнецова — Галину Сергеевну.

В своем Telegram-канале звезда опубликовала фото, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. В кадре изображены всего лишь листки бумаги, но с такой надписью, которая заставила сердца интернет-пользователей биться чаще. «Папины дочки. Серия 1», — гласит она.

Артистка не стала оставлять свою публикацию без подписи, в которой лишь подогрела интригу. «Кажется, что-то намечается», — намекнула на продолжение культового сериала Арзамасова.

Подписчики знаменитости тут же забросали ее восторженными комментариями.