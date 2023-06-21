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Такого никто не ожидал: Александр Михайлов отличился со знаком минус в важный день

21 июня 2023 11:15
Такого никто не ожидал: Александр Михайлов отличился со знаком минус в важный день

Актер показал свой характер.

Александр Михайлов не проигнорировал важное светское мероприятие. Артист появился в кинотеатре «Октябрь», чтобы увидеть новый фильм Романа Каримова «Дыхание». Однако поведение звезды советского кино многих неприятно удивило.

Началось с того, что артист на премьеру опоздал. Как только Михайлов появился на пороге, его окружили поклонники. Однако рассчитывать на теплое общение им не приходилось.

С одним из фанатов артист из вежливости сделал совместное фото. Было видно, что этот процесс не доставляет ему никакого удовольствия. Когда мини-фотосессия, наконец, подошла к концу, Михайлов поспешил скрыться от всех в зрительном зале.

Фанаты и журналисты напрасно ждали появления знаменитости на красной ковровой дорожке. Такого не ожидал никто, но, как пишет портал «СтарХит», неприветливый актер не захотел позировать фотографам.

Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1985)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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