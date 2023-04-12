Такого никто не ожидал: ахнете при виде зятя Мухомора из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Когда всеми любимый Мухомор из сериала «Улицы разбитых фонарей» отдал любимую дочь Наталью за 50-летнего рокера, поклонники его таланта схватились за голову. Такого поворота точно никто не ожидал!

Актер Юрий Кузнецов в программе «Секрет на миллион» рассказал о том, как нелегко ему далось согласие на брак дочери. Утонченная и нежная папина дочка в то время работала воспитателем в детском саду. Кузнецов недоумевал, как она могла выбрать себе в мужья брутального мачо из Барнаула, который с головы до ног «украшен» татуировками.

Конечно, для человека, который много лет играл роль добропорядочного милиционера, зять-рокер — это сущее наказание. Мухомор не постеснялся упомянуть и то, что муж его дочери частенько злоупотреблял алкоголем и работал проводником поезда, где все ему подносилось на блюдечке.

Сам же Игорь Сафронов, когда узнал о том, кем является отец Натальи, сильно разволновался и даже надел кофту с длинными рукавами на первое знакомство, чтобы понравиться строгому папе. Однако это его не спасло, ведь Юрий Кузнецов так и не смог полноценно принять зятя в семью.