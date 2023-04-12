Такого никто не ожидал: ахнете при виде зятя Мухомора из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Такого поворота не мог представить даже сам Кузнецов.
Когда всеми любимый Мухомор из сериала «Улицы разбитых фонарей» отдал любимую дочь Наталью за 50-летнего рокера, поклонники его таланта схватились за голову. Такого поворота точно никто не ожидал!
Актер Юрий Кузнецов в программе «Секрет на миллион» рассказал о том, как нелегко ему далось согласие на брак дочери. Утонченная и нежная папина дочка в то время работала воспитателем в детском саду. Кузнецов недоумевал, как она могла выбрать себе в мужья брутального мачо из Барнаула, который с головы до ног «украшен» татуировками.
Конечно, для человека, который много лет играл роль добропорядочного милиционера, зять-рокер — это сущее наказание. Мухомор не постеснялся упомянуть и то, что муж его дочери частенько злоупотреблял алкоголем и работал проводником поезда, где все ему подносилось на блюдечке.
Сам же Игорь Сафронов, когда узнал о том, кем является отец Натальи, сильно разволновался и даже надел кофту с длинными рукавами на первое знакомство, чтобы понравиться строгому папе. Однако это его не спасло, ведь Юрий Кузнецов так и не смог полноценно принять зятя в семью.