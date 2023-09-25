Такого нет ни в одной стране: эти странности в индийских кинотеатрах шокируют россиян

Болливуд является одним из самых крупных кинопроизводств во всем мире. Режиссеры выпускают сотни фильмов в год, а прибыль исчисляется миллиардами долларов. При этом западные зрители далеко не всегда могут по достоинству оценить индийское кино, признавая его чересчур наивным, а сюжеты — простыми.

Однако, как пишет автор Дзен-канала «Степан Корольков — Хранитель маяка», именно эта особенность фильмов лучше всего характеризует самих зрителей. Жители страны отличаются эмоциональностью и никогда не могут оторваться от происходящего от экрана. А во время танцевальных номеров не стесняются исполнять композиции вместе с артистами.

«Если на экране злодей совершал злодеяние, то в интригующий момент некоторые индийцы вскакивали в эмоциях и могли на него прикрикнуть. Если герой побеждал, то зал не стесняясь аплодировал», — описывает свой опыт блогер.

И именно поэтому, как уверен пользователь Сети, индийское кино так популярно в своей стране. Оно полностью отражает желания зрителей, которые совсем не сдерживают свои эмоции.