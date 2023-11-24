Такого не расскажут психологи: какую черту характера вы скрываете даже от себя (тест)

Познать себя — задача со звездочкой. Каждый человек справляется с ней по-своему. Одни медитируют, другие читают книги о внутреннем мире, третьи посещают психологов.

Все способы хороши, но ни один не гарантирует стопроцентного результата. Все потому, что некоторые части личности и черты характера люди склонны скрывать даже от самих себя. При этом окружающим их тайные особенности могут очень нравиться.

Чтобы выявить их, нужно обратиться к подсознанию и интуиции. В этом поможет несложный тест.

Отвечайте на вопросы, не задумываясь. Выбирайте первые попавшиеся картинки и варианты. Старайтесь тратить на ответ не больше трех секунд, тогда результат получится максимально объективным.

Всего за девять заданий вы сможете узнать себя лучше. И поймете, какую особенность личности вы не замечаете, а друзья и родные ценят.