Такого не ожидали даже от Валиевой: ледовое шоу Навки потрясло людей
Спортсменка может гордиться своим детищем.
Татьяна Навка ставит уникальные ледовые шоу, аналогов которым нет в мире. Не так давно олимпийская чемпионка привезла в Сочи свою новую постановку «История любви Шахерезады». Премьера произвела настоящий фурор.
На лед вышли известные фигуристы, среди которых, например, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анна Щербакова, Алина Загитова. Зрители предполагали, что спектакль принесет им массу положительных эмоций, но реальность превзошла даже самые смелые ожидания. Музыкально-театральное представление Навки потрясло людей до глубины души. Такого триумфа не ожидали даже от Камилы Валиевой, которая также получила роль в восточной сказке.
«Все великолепно! Лучшие фигуристы планеты, прекрасное катание, интересные танцевальные номера! Все красочно, ярко, с великолепными костюмами и декорациями! И организация на высшем уровне», «Невероятные костюмы, декорации, эффекты! Мастерство фигуристов восхищает, трюки на коньках, сальто, поддержки — все это очень впечатляет», «Камила Валиева — высший пилотаж», — пишут восторженные интернет-пользователи, побывавшие на мероприятии.