Такого не ожидали даже от Валиевой: ледовое шоу Навки потрясло людей

Татьяна Навка ставит уникальные ледовые шоу, аналогов которым нет в мире. Не так давно олимпийская чемпионка привезла в Сочи свою новую постановку «История любви Шахерезады». Премьера произвела настоящий фурор.

На лед вышли известные фигуристы, среди которых, например, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анна Щербакова, Алина Загитова. Зрители предполагали, что спектакль принесет им массу положительных эмоций, но реальность превзошла даже самые смелые ожидания. Музыкально-театральное представление Навки потрясло людей до глубины души. Такого триумфа не ожидали даже от Камилы Валиевой, которая также получила роль в восточной сказке.