Такого не ожидал: вот что американца потрясло в фильме «Брат»

Криминальная драма «Брат» Алексея Балабанова стала настоящим культурным феноменом. Картина сразу же стала считаться культовой и, как оказалось, находит отклик в сердцах не только российского зрителя.

Как пишет автор Дзен-канала «Где нам жить», однажды он решил показать «Брата» своим американским друзьям из Калифорнии. Зрители по достоинству оценили работу Балабанова, с удивлением отметив, как сильно жизнь в России 90-х похожа на США в ту же эпоху. И в те годы также был экономический кризис и разгул преступности.

«90-е и в США прошли нелегко, бандиты, перестрелки, нищета и прочее. Все это было и здесь», — рассказал калифорниец.

При этом он отметил, что с детства слышал легенды про русскую мафию, которая активнее всего была в Нью-Йорке. И был поражен, что все стереотипы оказались правдой. Ведь именно таких же бандитов, историями о которых его пугали, он увидел в картине русского режиссера про его страну.