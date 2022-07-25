Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь

55-летний Филипп Киркоров ранее неоднократно признавался, что почти всю жизнь борется с лишним весом. В отпуске певец всегда позволяет себе немного расслабиться, тем более что он любит вкусную еду. Но перед концертами ему обычно удается за короткий срок скинуть несколько килограммов и быстро прийти в форму. По всей видимости, получается это далеко не всегда. Например, на днях засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь россиян.

В соцсетях певца появилось видео с саундчека перед одним из концертов в Сочи. Филипп был одет в свободную рубашку, шорты и темную накидку. На его голове красовалась корона. Но даже широкая рубашка не смогла скрыть выпирающий живот артиста. Возможно, более продуманные концертные наряды исполнителя помогают ему скрыть этот недостаток, но летний костюм выставил все напоказ.

В прошлом году в Сеть слили снимки Филиппа с зарубежного курорта, на которых тоже был заметен объемный живот исполнителя. При этом на фото в соцсетях в тот же период певец демонстрировал подтянутый торс, из-за чего получил упреки в использовании фотошопа.