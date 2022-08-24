Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы

Роль в фильме «Ландыш серебристый» в 2000 году сделала Олесю Железняк широко известной. За этой картиной последовали еще несколько проектов с участием актрисы, но ни один из них не был так популярен. Все изменило участие Железняк в 2011 году в сериале «Сваты», где она получила постоянную роль, вернувшую ей любовь зрителей. Сейчас актриса выступает и с театральными антрепризами по всей стране. Но оказалось, что такой славы у Олеси могло и не быть.

Пока поклонники гадали, куда после «Ландыша серебристого» пропала с экранов восходящая звезда, Железняк строила карьеру в «Ленкоме». Будучи ученицей Марка Захарова, она внимала всем его советам. Мэтр был против антреприз и считал, что актеры должны быть сосредоточены на постоянном репертуаре конкретного театра. Поэтому Олеся не разменивалась на другие предложения, сулившие ей славу и гонорары, а предпочитала лишь работу в «Ленкоме».

Но затем коллеги уговорили актрису принять участие в антрепризе «Чокнутые». Железняк получила огромное удовольствие от работы и больше не отказывалась от приглашений.