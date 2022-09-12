Такого не ожидал никто: выходка 70-летней Аллегровой вызвала оторопь россиян

Вечер памяти Иосифа Кобзона, прошедший в Кремле, не обошелся без участия Ирины Аллегровой. При этом певица сумела отличиться как до выхода на сцену, так и после своего выступления.

Артистка всерьез напугала организаторов, когда не стала выходить из своей гримерки. По громкоговорителю «вызывать» звезду пришлось три раза, однако та к зрителям не торопилась. Лишь в последний момент Аллегрова все-таки вышла, облачившись в свой любимый камзол, которому не изменяет вот уже 10 лет.

На этом сюрпризы от «шальной императрицы» не закончились. После выступления знаменитость окружили журналисты, но беседы не получилось. Как пишет портал PROZVEZD, общаться Аллегрова была явно не в настроении.

Такого от певицы не ожидали, но она начала грубить окружающим.

«Тебя нецензурнрй бранью послать или как?» — поинтересовалась артистка у одного из представителей СМИ.

Другому же корреспонденту исполнительница объяснила, что не будет разговаривать с ним, поскольку он представляет федеральный канал, после чего спешно покинула Кремль.