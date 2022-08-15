Такого не ожидал никто: выходка 60-летней Агузаровой вызвала оторопь россиян

Жанна Агузарова за годы карьеры прославилась не только своим творчеством, но и весьма эпатажным поведением. При этом с годами певица не стала вести себя сдержаннее и продолжает шокировать публику.

Не так давно на концерте знаменитость удивила фанатов своим внешним видом. На выступление, которое проходило в столице при аномальной жаре, артистка надела черные брюки, пиджак и балахон, а руки закрыла перчатками. К тому же Агузарова решила не освежаться, а помочь поклонникам, однако пожалела воды. Певица разбрызгала со сцены всего лишь одну бутылку на фанатов, которые были вынуждены стоять все выступление под палящим солнцем.

Слушатели, как пишет «Комсомольская правда», не оценили поведение Агузаровой. Многие осудили артистку и за ее отношение к поклонникам, и за эпатажный стиль, который посчитали неприемлемым для такой погоды.