Такого не ожидал никто: сколько лет бывшей жене Безрукова на самом деле

Актриса Ирина Безрукова в апреле отметит 58-летие. После расставания с Сергеем Безруковым, которое, как она призналась в интервью, далось ей очень непросто, звезда решила полностью посвятить себя работе.

Недавно артистка закончила работу над короткометражным фильмом «Девочки» от режиссера Натальи Домеретской. Картина расскажет о блокадном Ленинграде, а сама Безрукова сыграет учительницу. В гриме или без него — бывшая жена Сергея Безрукова прекрасна не по годам. «У Вас большое сердце. Жаль, что Сергей Безруков потерял в своей жизни что-то очень важное», — высказываются поклонники.

Комплиментов о внешности столько, что звезда решила посвятить им отдельную публикацию в личном блоге. Она рассказала фанатам, что к пластическим хирургам не ходит, а ботокс пробовала лишь один раз в жизни, но ей не понравилось.

«Вы красивая не только внешне, у вас внутренняя красота. Интеллигентность!» — восхищались подписчики.

Некоторые просили пошаговый рецепт молодости. Однако не все поверили артистке. Один комментатор вспомнил, как Ирина Безрукова три года назад рекламировала нити для подтяжки овала лица. «Лукавит она, мягко сказать, все давно сделано», — резюмировали пользователи Сети.