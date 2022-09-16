Такого не ожидал никто: роль Боярского в судьбе Абдулова предали огласке

На счету всеми любимого Александра Абдулова были десятки звездных ролей в кино и театре, которые принесли ему славу и обожание публики. Но, как и у любого актера, есть у него и роли, которые он очень хотел сыграть, но так и не смог.

Абдулов был утвержден на роль Д’Артаньяна в «Трех мушкетерах», уже приступил к пробам и готовился сыграть легендарного гасконца. Но тут режиссер фильма Георгий Юнгвальд-Хилькевич, которого Абдулов считал своим другом, встретил Михаила Боярского, который в картине должен был пробоваться на роль Рошфора.

Решив, что Михаил Сергеевич лучше подходит для Д’Артаньяна, режиссер побоялся сообщить об этом Абдулову и ушел в двухнедельный загул.

Узнав о произошедшем, рассерженный Александр Гаврилович сам позвонил другу и высказал все, что он думает. На этом их дружба и закончилась.

А сам Юнгвальд-Хилькевич позже вспоминал, как для утверждения Боярского на главную роль ему пришлось согласиться с тем, чтобы Констанцию играла не выбранная им Евгения Симонова, а жена Абдулова — Ирина Алферова.