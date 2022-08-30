Такого не ожидал никто: правду о жизни особенной дочери Бондарчука слили в Сеть

Воспитанием дочери Федора Бондарчука и Светланы Бондарчук прежде занималась няня. Модель была слишком увлечена развитием своей карьеры, а потому не могла уделять достаточное количество времени наследнице с особенностями развития. Теперь же выяснилось, что Варвара и вовсе больше не живет с матерью.

Дочь Бондарчука нашла общий язык с новой женой отца, актрисой Паулиной Андреевой. Как сообщает Telegram-канал «Героиня Татлера», 23-летняя звездная наследница поселилась в доме Сергея, пока Светлана продолжает активно работать и строить личную жизнь.

Недавно экс-редактор журнала Hello! рассказала поклонникам, что приятно провела время за просмотром фильма вместе с дочерью своего нового возлюбленного. Между тем интернет-пользователи задались вопросом, почему знаменитость охотно общается с падчерицей и так редко упоминает про свою собственную дочь.