Такого не ожидал никто: правду о славянских корнях звезды «Черной любви» предали огласке

Сериал «Черная любовь» покорил сердца зрителей по всему миру. Главную роль в проекте сыграла актриса Неслихан Атагюль. Для многих поклонников новость о том, что у турецкой актрисы есть славянские корни, стала настоящим шоком.

Правду о происхождении знаменитости раскрыли в одном из материалов портала Elle Girl . Как оказалось, отец артистки — черкес, а мама — родом из Беларуси. Также известно, что у Атагюль есть старший брат.

Напомним, свою карьеру актриса начала со съемок в рекламных роликах. Кроме «Черной любви» известность ей принесли съемки в таких популярных проектах, как «Дочь посла» и «Два лица Стамбула».

Преуспела артистка и в личной жизни. С 2016 года она замужем за актером Кадиром Догулу. С партнером по сериалу «Черная любовь», актером Бураком Озчивитом, с которым ей неоднократно приписывали роман, у звезды сложились исключительно дружеские отношения.