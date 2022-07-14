Такого не ожидал никто: правду о скандальном романе Варнавы предали огласке

Екатерина Варнава рассталась со своим избранником Александром Молочниковым. О романе звезды Comedy Woman с молодым режиссером стало известно летом 2020 года. Якобы знаменитости познакомились во время съемок шоу «Танцы со звездами», а со временем их знакомство переросло в романтические отношения. Официально же Варнава и Молочников объявили о своей связи на фестивале «Кинотавр» осенью того же года.

Сейчас в Telegram-канале «Только никому...» появилась информация о расставании пары. Неизвестно, почему влюбленные решили разойтись. Однако, как отметили светские эксперты, они успели даже отписаться друг от друга в социальных сетях и удалили все совместные фотографии. При этом ранее стало известно, что Варнава и Молочников успели тайно пожениться.

Не поверите: вот как сейчас выглядит бывшая жена Урганта

Сами экс-супруги никак не комментируют ситуацию. Знаменитости предпочитают не обсуждать с прессой свою личную жизнь и игнорируют вопросы фанатов.