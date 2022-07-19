Такого не ожидал никто: правда о скандальных съемках Ханде Эрчел вышла наружу

Сериал «Постучись в мою дверь» подвергся штрафам из-за пропаганды распущенности. Проект даже планировали убрать из сетки вещания.

Как оказалось, романтический сериал привлек внимание местной публики не только своей яркой историей, но и чередой скандалов. Дело в том, что Высший совет по вопросам радио и телевидения Турции не оставил без внимания пикантный эпизод в одной из серий, когда Ханде Эрчел и Керем Бюрсин наслаждаются компанией друг друга в ванне.

Чиновники посчитали кадры чересчур откровенными и даже намеревались запретить шоу к показу. В итоге власти официально осудили всех причастных к проекту и ограничились лишь огромным штрафом, который наложили на всю съемочную группу.

При этом, как пишет Elle Girl , в других странах откровенные сцены не вызвали такую бурную реакцию. Шоу не запрещали к показу, а сами фанаты по всему миру считают откровенную сцену одной из самых любимых и ключевых в сериале. Поэтому зрители даже не представляют, как ее можно вырезать.

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