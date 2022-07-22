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Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу

22 июля 2022 11:35
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу

Неудачная шутка едва не рассорила знаменитостей.

Яна Рудковская поссорилась с Отаром Кушанашвили из-за розыгрыша пранкера Владимира Кузнецова, более известного как Вован. Именно он столкнул между собой двух знаменитостей.

По словам Вована, не так давно знаменитый журналист публично обвинил Диму Билана в употреблении запрещенных препаратов. В ответ на это пранкер решил позвонить напрямую телеведущему и, представившись представителем Яны Рудковской, потребовать объяснений и извинений. Подобный жест только разозлил Кушанашвили, который обрушился с критикой на якобы коллег Рудковской.

Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу

Но одним звонком Вован, как он сам рассказал в эфире YouTube-шоу Алены Жигаловой, решил не ограничиваться. Спустя некоторое время он перезвонил Яне Рудковской и, используя запись переговоров с Кушанашвили, дал ей прослушать речь телеведущего, которая привела ее в ярость. В итоге продюсер натравила на телеведущего прессу и СМИ, да и сама не скрывала свою ненависть к Отару.

Помирить знаменитостей удалось опять же Кузнецову, который позвонил и разрешил инцидент. Однако сама Рудковская со временем догадалась, кто именно устроил этот конфликт.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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