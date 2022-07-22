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Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты

22 июля 2022 18:50
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты

Артист не смог скрыть свои эмоции.

Певец Шура удивил пользователей Сети, рассказав о своем путешествии по России. Больше всего музыканта поразил его гостиничный номер.

В коротком видео артист рассказывает подробности об отеле, где ему удалось остановиться во время концертного тура. Как оказалось, в центре его номера располагается душевая кабина. Именно это и повергло музыканта в шок.

«Приятная неожиданность», — комментирует ролик Шура.

Пользователи Сети с юмором отнеслись к публикации кумира. Под записью многие принялись шутить насчет неожиданного интерьерного решения, а некоторые и вовсе призвали артиста быть скромнее во время путешествий по провинции.

«У некоторых людей и дома так», «Ну что ж, такого у вас еще не было! Приятных приключений», «Хорошо, что вы ребята веселые, с чувством юмора», — пишут фанаты артиста.

Также некоторые поклонники попытались узнать, в каком именно городе Шура встретил такую необычную гостиницу, однако музыкант предпочел сохранить это в тайне.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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2 комментария
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