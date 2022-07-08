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Такого не ожидал никто: отношение Пугачевой к Агузаровой предали огласке

8 июля 2022 16:15
Такого не ожидал никто: отношение Пугачевой к Агузаровой предали огласке

Знаменитость оказала большое влияние на Примадонну.

Певица Ольга Кормухина рассказала об отношении Аллы Пугачевой к Жанне Агузаровой. Мнением артистка поделилась в личном Telegram-канале.

Исполнительница хита «Желтые ботинки» стала национальной звездой в 1983 году, когда была солисткой группы «Браво». За время активной карьеры Агузарова смогла заработать большую армию поклонников, но, как оказалось, с уважением к ней относились не только фанаты. По словам Кормухиной, даже Пугачева признавала, что не может соперничать с ярким образом артистки.

«Даже Алла „проседала“, если появлялась Жанна. Вот это имидж, говорила она», — вспоминает певица.

Также знаменитость отметила, что Агузарова и Пугачева были подругами в тот период и вместе в итоге оказали огромное влияние на развитие отечественного шоу-бизнеса и в плане творчества, и в плане образов артистов.

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Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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