Такого не ожидал никто: Орбакайте раскрыла истинное отношение к детям Галкина

Певица Кристина Орбакайте не близка с младшими братом и сестрой — восьмилетними Гарри и Лизой Галкиными. Артистка не общается с ними и не публикует совместных фотографий. Выяснилось, что у этого есть веская причина.

Старшая дочь Примадонны не стала лицемерить и рассекретила свое истинное отношение к детям шоумена. Орбакайте подчеркнула, что не желала того, чтобы они появлялись на свет. «Я была против», — заявила звезда на одном из федеральных каналов, уточнив, что вопрос суррогатного материнства не раз обсуждался в их семье.

Свою позицию артистка объяснила. Она искренне полагала, что примерной матери из Пугачевой не получится. Кому, как не Орбакайте, рассуждать на эту тему: ранее певица призналась, что своим воспитанием обязана бабушке, поскольку Примадонна была слишком занята своей карьерой.

В итоге время показало, что знаменитость ошиблась. Пугачева покинула отечественный шоу-бизнес и старается как можно больше внимания уделять своим младшим наследникам, которых нередко показывает поклонникам в социальных сетях.