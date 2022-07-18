Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Такого не ожидал никто: необычный поступок Пугачевой предали огласке

Такого не ожидал никто: необычный поступок Пугачевой предали огласке

18 июля 2022 14:45
Такого не ожидал никто: необычный поступок Пугачевой предали огласке

Певица ежемесячно отправляет Борису Моисееву продукты.

Дружба Аллы Пугачевой и Бориса Моисеева насчитывает десятки лет. Когда-то артист был танцором в коллективе певицы, и, по слухам, именно она подтолкнула его к сольной карьере. Их отношения не заканчиваются и сейчас. Пугачева поддерживает артиста, который так до конца и не восстановился после двух инсультов.

На днях необычный поступок Пугачевой предали огласке. По словам директора Моисеева Сергея Гороха, каждый месяц на адрес певца привозят несколько тележек с продуктами от имени Пугачевой. Кроме стандартного набора, там есть и любимая еда Моисеева — певица учитывает вкусы близкого друга. Вес посылок иногда такой огромный, что Горох с трудом закатывает тележки в квартиру певца. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Телепрограмма.pro».

Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы

Такого поведения от артистки не ожидал никто. Ее поклонники в Сети тут же припомнили, что весной Моисеев прописал в завещании Кристину Орбакайте как наследницу. Согласно воле артиста, после его смерти дочери Пугачевой достанется роскошный дом в Юрмале, который оценивается в 24 млн рублей. Возможно, Примадонна чувствует себя признательной старому другу за его решение.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Related video