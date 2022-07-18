Такого не ожидал никто: необычный поступок Пугачевой предали огласке

Дружба Аллы Пугачевой и Бориса Моисеева насчитывает десятки лет. Когда-то артист был танцором в коллективе певицы, и, по слухам, именно она подтолкнула его к сольной карьере. Их отношения не заканчиваются и сейчас. Пугачева поддерживает артиста, который так до конца и не восстановился после двух инсультов.

На днях необычный поступок Пугачевой предали огласке. По словам директора Моисеева Сергея Гороха, каждый месяц на адрес певца привозят несколько тележек с продуктами от имени Пугачевой. Кроме стандартного набора, там есть и любимая еда Моисеева — певица учитывает вкусы близкого друга. Вес посылок иногда такой огромный, что Горох с трудом закатывает тележки в квартиру певца. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Телепрограмма.pro ».

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Такого поведения от артистки не ожидал никто. Ее поклонники в Сети тут же припомнили, что весной Моисеев прописал в завещании Кристину Орбакайте как наследницу. Согласно воле артиста, после его смерти дочери Пугачевой достанется роскошный дом в Юрмале, который оценивается в 24 млн рублей. Возможно, Примадонна чувствует себя признательной старому другу за его решение.