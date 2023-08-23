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Такого не ожидал никто: молодая сожительница раскрыла истинное отношение к 91-летнему Киркорову

23 августа 2023 10:30
Такого не ожидал никто: молодая сожительница раскрыла истинное отношение к 91-летнему Киркорову

Девушка проводит с артистом дни и ночи.

Бедрос Киркоров регулярно становится объектом обсуждений в Сети. Так как певцу уже исполнился 91 год, чаще всего речь заходит о его здоровье. Но и личная жизнь отца поп-короля тоже находится «под прицелом».

Пожилому мужчине приписывали романы с молодыми красавицами. Его нынешняя спутница поговорила с журналистами издания «Московский комсомолец» и рассказала правду о своих отношениях со знаменитостью.

Олеся Мельникова призналась, что постоянно находится рядом с Бедросом Филипповичем. Дело в том, что из-за здоровья Киркорову постоянно нужна сиделка. Девушка — дизайнер по образованию, но помощь знаменитому пациенту стала для нее второй профессией.

Сиделка познакомилась с мужчиной на концерте его сына и дала ему свой номер. После этого Киркоров сам предложил Олесе заботиться о нем. Теперь Мельникова практически круглые сутки проводит со своим подопечным. Но романтикой в этих отношениях и не пахнет — только забота и искреннее уважение.

Такого не ожидал никто: молодая сожительница раскрыла истинное отношение к 91-летнему Киркорову
Фото: legion-media.ru, кадр из телешоу «Секрет на миллион» на НТВ
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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