Такого не ожидал никто: как американцы улучшили советскую «Иронию судьбы»

В 2022 году на американские экраны вышел ремейк знаменитого советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», которому россияне прочили полный провал, однако режиссер Мариус Вайсберг смог удивить зрителей.

При этом некоторые моменты сценаристы кинокомпании United Artists даже улучшили, если сравнивать их с оригиналом. Например, Марго, в отличие от Нади Шевелевой, не приходится разрывать помолвку с женихом: напротив, это он сначала бросает ее, а уже потом она встречает в своей квартире попавшего туда Гриффина. Это позволяет героине сохранить моральный облик и принципы.

С другой стороны, и Гриффин по сравнению с Женей Лукашиным выглядит более порядочным, потому что ему не приходится изменять своей невесте: по сценарию, у него с избранницей и до попадания в квартиру Марго очень натянутые и сложные отношения. Да и алкоголь на него не подействовал так сильно, как на Лукашина, из-за чего он выглядит для зрителя вполне положительным персонажем.

Сами американцы тоже остались довольны фильмом, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы на сайте IMDb и средняя оценка 6 из 10 — это статус неплохой качественной ленты, которая нашла своего зрителя.