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Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин

27 июля 2022 10:10
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин

Александра Рогова разочаровал образ певицы.

Стилист Александр Рогов раскритиковал организацию премии RU.TV. По его мнению, зря звезд попросили выбрать наряды в тон ярко-розовой дорожки, из-за чего перед фотографами некоторые знаменитости просто сливались с покрытием. Но никто не ожидал, что Рогов просто растопчет засветившуюся на публике Жасмин.

На премию певица пришла в длинном темном платье с оригинальным лифом. Сверху на плечи была наброшена розовая накидка с объемными рукавами и такой же застежкой, как и на декольте платья. Этот многоуровневый образ не оценил звездный стилист. Он сравнил артистку с хрюшкой из мультфильма «Ну, погоди!», припомнив эпизод, в котором свинка в нескольких купальниках отдыхала на пляже.

Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин

«Не понимаю, что это за образ», — процитировали слова Рогова в издании «СтарХит».

Уже через мгновение стилист поспешил оправдаться, заметив, что не хотел подчеркнуть сходство Жасмин с поросенком. Он имел в виду обилие застежек и горизонтальных элементов на платье певицы, что сделало его похожим на пресловутый тройной купальник из мультсериала. По словам Александра, наряд сделал артистку массивнее, чем она есть на самом деле.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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