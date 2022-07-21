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Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах

21 июля 2022 18:15
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах

Фанаты не сдержали свое возмущение.

Бьянка шокировала поклонников своим резким преображением. Не так давно артистка дала концерт в Санкт-Петербурге.

Для сольного выступления исполнительница выбрала весьма откровенный образ, ограничившись лишь массивной короткой толстовкой. Как отметили фанаты, смелый наряд акцентировал внимание на изменившейся фигуре артистки, которая теперь страдает от лишних килограммов. Также пикантности добавили и откровенные танцы Бьянки, которые показали всем ее нижнее белье.

«Что с весом? Килограммов многовато», «Как сильно она изменилась», «Может быть беременна? Слишком резкая перемена», — делятся впечатлением подписчики артистки в ее социальных сетях.

Многие поклонники осудили исполнительницу за яркий наряд. Как отметили фанаты, Бьянке нужно быть скромнее и выбирать не такие откровенные образы.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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