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Такого не ожидал никто: грандиозный концерт Лепса обернулся провалом

18 июля 2022 15:46
Такого не ожидал никто: грандиозный концерт Лепса обернулся провалом

Поклонники не стали поддерживать кумира рублем.

Юбилейный концерт Григория Лепса оказался провальным. Музыкант не смог собрать полный стадион «Лужники».

Подготовку к эффектному шоу артист начал задолго до самого выступления. Лепс не только оттачивал мастерство, но даже решил сбросить лишние килограммы, чтобы ничто не мешало ему радовать публику песнями. Проводил певец и рекламную кампанию. Он давал интервью прессе и заполонил столицу афишами. Однако, как оказалось, активность певца не заставила его поклонников раскупить билеты.

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По данным Telegram-канала «Звездач», на танцпол и фан-зону музыкант не смог продать около тысячи билетов. В других местах площадки много мест тоже не раскупили. Не заинтересовались поклонники даже самыми дешевыми предложениями, стоимость которых начинается от тысячи рублей. В итоге около половины концертного зала пустовало.

Сам Лепс пока не прокомментировал провальные результаты своего выступления. Ранее музыкант признавался, что не перестанет заниматься музыкой, даже если больше не сможет выступать на больших площадках.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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